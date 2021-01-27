59-летняя муромлянка лишилась крупной суммы денег.

59-летняя муромлянка лишилась крупной суммы денег.Несмотря на все предостережения женщина вступила в разговор с телефонными мошенниками, которые представились сотрудниками банка и напугали потерпевшую, якобы, несанкционированными попытками списания денег с её счёта.Вместо того, чтобы самой позвонить или лично прийти в отделение банка, излишне доверчивая жительница нашего города разболтала злоумышленникам свои персональные данные и, как следствие, потеряла свои сбережения. С ее счета было списано 325 тысяч рублей. По данному факту, возбуждено уголовное дело, сообщаетСотрудники полиции ещё раз предостерегают жителей от телефонных разговоров с неизвестными на финансовые темы. Всё вопросы эксперты советуют решать непосредственно в банке.