Цель мероприятия - напомнить юным участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными во время движения вблизи проезжей части.

В МБОУ СОШ № 3 г. Петушки сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели для детей начального звена занятие «Мой друг – светофор!»Цель мероприятия - напомнить юным участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными во время движения вблизи проезжей части дороги, руководствоваться сигналами светофора, а также - дорожной разметкой.Ребята вместе с инспектором вспомнили, какие опасности могут подстерегать во время движения по маршруту «Дом-школа-дом», повторили, как и где разрешено пересекать проезжую часть дороги. Инспекторы напомнили, что пешеходные переходы бывают регулируемые и нерегулируемые, а также условия, при которых переход по пешеходному переходу является безопасным.Правоохранители напомнили детям правила поведения вблизи проезжей части дороги и про необходимость использования световозвращающих элементов.