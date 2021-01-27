Польский профессор Гжегож Бурский заявил о путанице и неразберихе в политике нового президента США Джо Байдена. Беспокойство у эксперта вызвали отношения Америки и Германии.

Польский профессор Гжегож Бурский заявил о "путанице и неразберихе" в политике нового президента США Джо Байдена. Беспокойство у эксперта вызвали отношения Америки и Германии.С одной стороны, Джо Байден ругает Германию за то, что она строит с Россией магистральный газопровод, и грозит санкциями. С другой стороны, американский лидер приглашает немцев к сотрудничеству."Это, конечно, проявление шизофрении", – выразил мнение Бурский.По словам эксперта, тесный союз Вашингтона и Берлина приведет к тому, что проект "Северный поток-2" будет завершен. В таком случае отношения России и Соединенных Штатов улучшатся, передает Radio Szczecin.Ранее Байден назвал газопровод "плохой сделкой для Европы". Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая администрация оценит принятые предшественниками меры против строительства трубы.Напомним, 19 января США ввели новые ограничения против газопровода. Санкции коснулись компании "Рустанкер", трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, а также супертанкера "Максим Горький".выступал против строительства трубы еще в 2016 году, когда занимал пост вице-президента Америки. Тогда политик призвал Европу сохранить контроль над энергобезопасностью."Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Труба проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.