Эпидемиологическая обстановка в России стабилизировалась. Прирост заразившихся коронавирусом снижается третий день подряд.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2021-v-rossii-za-sutki-vyyavili-bolee-17-tysyach-novyx-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html" target="_blank">В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19</a> - Эпидемиологическая обстановка в России стабилизировалась. Прирост заразившихся коронавирусом снижается третий день подряд.
[url=https://33live.ru/novosti/27-01-2021-v-rossii-za-sutki-vyyavili-bolee-17-tysyach-novyx-sluchaev-zarazheniya-covid-19.html]В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19[/url] - Эпидемиологическая обстановка в России стабилизировалась. Прирост заразившихся коронавирусом снижается третий день подряд.