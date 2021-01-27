Утром 27 января в здании автопарка на территории военной части в подмосковном Можайске обрушилась крыша, передает . Сообщается о пяти пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. ..

Утром 27 января в здании автопарка на территории военной части в подмосковном Можайске обрушилась крыша, передает . Сообщается о пяти пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной ЧП могло послужить скопление снега на крыше. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.