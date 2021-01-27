На повороте на деревню Перово водитель фуры врезался в «КамАЗ» дорожных служб.

Серьезная авария с участием двух большегрузов произошла в Вязниковском районе.По данным паблика , на повороте на деревню Перово водитель фуры врезался в «КамАЗ» дорожных служб. Чтобы извлечь водителя большегруза, спасателям МЧС пришлось резать кабину с помощью спецтехники. По предварительным данным, пострадавший доставлен в больницу, сейчас он находится в реанимации. Водитель «КамАЗа» не пострадал.Напомним, в субботу, 23 января, в Гусь-Хрустальном в загоревшемся грузовике .