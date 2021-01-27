В Юрьев-Польском районе произошло смертельное ДТП. Около 4-х часов вечера 26 января легковая Лада Ларгус вылетела на встречку и попала под мусоровоз. По предварительным данным полиции,

В Юрьев-Польском районе произошло смертельное ДТП. Около 4-х часов вечера 26 января легковая Лада Ларгус вылетела на встречку и попала под мусоровоз. По предварительным данным полиции, 64-летняя женщина не справилась с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу. Многотонный МАЗ буквально снёс легковушку в кювет. Удар был лобовым. Его водитель легкового автомобиля не пережила, женщина скончалась