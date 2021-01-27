Злоумышленник стал подзывать собаку, а потом неожиданно нанес ей несколько ударов ногами, после чего убежал...

Сотрудниками Отдела дознания УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение мужчине по подозрению в жестоком обращении с животным.В ноябре прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в парке на Мичуринском проспекте неизвестный мужчина нанес множественные удары ногами маленькой собачке породы мальтипу, с которой гуляла хозяйка.В ходе проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы установили и задержали 46-летнего жителя района.Установлено, что девушка гуляла с собакой в парке. Неизвестный мужчина стал подзывать ее собаку, а потом неожиданно нанес ей несколько ударов ногами, после чего убежал. Хозяйка тут же доставила собаку в бессознательном состоянии в ближайшую ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. Собака с множественными ушибами, разрывами внутренних органов и переломами проходила длительный курс лечения. В настоящий момент жизни животному ничего не угрожает.Сотрудниками Отдела дознания УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Хозяйка собачки поблагодарила сотрудников полиции за искренние участие, неравнодушие, профессионализм и простую человеческую поддержку.Сотрудники полиции УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий злоумышленника, с просьбой звонить по телефону 8 (999) 010-51-08 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93