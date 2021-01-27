Массовая вакцинация от коронавируса в нашем регионе стартовала. Как проводитсяэта процедура? Сколько на нее нужно выделить времени? Кому можно прививаться, а кому нет. Можно ли ставить

Массовая вакцинация от коронавируса в нашем регионе стартовала. Как проводитсяэта процедура? Сколько на нее нужно выделить времени? Кому можно прививаться, а кому нет. Можно ли ставить противоковидный укол добровольцам с антителами? На эти вопросы ответит наш гость, аллерголог-иммунолог, заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники №4 города Владимира Елена Петрякова.