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Отходы из Александровского района повезут на полигон под Петушками
Во Владимирском госуниверситете День студента отметили масштабным фестивалем
Что ждет школы искусств Владимирской области
Владимирский студент в четвертый раз стал чемпионом России по греко-римской борьбе
Ковровчанин, похитивший девушку для занятий проституцией, избежал наказания
Правительство профинансирует строительство ФОКов во Владимирской области
Владимирских пенсионеров доставит на вакцинацию специальное такси