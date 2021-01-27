Со слов Владимира Владимировича информация в «сети» о его уходе в ГД – информационный вброс.

Губернатор Владимирской области не собирается оставлять свой пост ради депутатского кресла в новом созыве Госдумы, который соберётся в 2021 году. Об этом Владимир Сипягин сообщил журналистам на пресс-конференции 27 января.Со слов Владимира Владимировича информация в «сети» о его уходе в ГД – информационный вброс.«На распространяемые слухи тратятся колоссальные деньги. Жалко их если честно. Лучше бы школу построили», - ответил злопыхателям глава региона.Предстоящие осенью выборы губернатора интересуют лишь с точки зрения ответа на вопрос – с кем придется работать.«Я активно взаимодействую со всеми, кто помогает региону в решении поставленных задач. Вне зависимости от того к какой партии человек приднадлежит», - резюмировал Владимир Сипягин.