Почему пицца круглая, а коробка квадратная?

Почему пицца круглая, а коробка квадратная? Сегодня Информационный центр по атомной энергии приглашает всех желающих на ток-шоу "Научный холодильник. Геометрия еды". О еде с научной точки зрения расскажет математик Роман Тихомиров. Филолог и координатор Тотального диктанта во ВладимиреТатьяна Ковалёваобъяснит возможную связь этимологии слов "чипсы", "пицца" и "макароны" с геометрией. На ток-шоу проведут мастер-класс по приготовлению итальянской пиццы от шеф-пекаря гастромаркета. Сбор на Дворянской 27А в 18:30.