У компании есть сутки, чтобы исправить ситуацию с нехваткой автобусов на маршрутах.

Во Владимире состоялось очередное заседание местного горсовета. Кроме голосования по повестке, народные избранники поинтересовались с пассажирскими перевозками в областном центре.Замглавы администрации Сергея Литвинкина рассказал, что по контракту на маршруты ежедневно должны выходить 146 единиц автобусов. Основная доля приходится на «АДМ».Он уточнил, что во время транспортного коллапса на линии находилась лишь половина автобусов.«Автобусы замёрзли. Много подвижного состава стояло из-за технических неисправностей», - добавил замглавы.При этом чиновники мэрии ежедневно контролируют количество транспорта, выходящего в город. По информации властей, на ремонте остаётся 43 автобуса. В транспортной компании обещали исправить ситуацию.Интересно, что завтра, 28 января, заканчивается ряд договоров на пассажирские перевозки.«Если перевозчик не восстановит необходимое количество подвижного состава, то мы их не продлим», - резюмировал Сергей Литвинкин.Добавим, что ранее ряды «АДМ» генеральный директор компании, которого, п, уволили за транспортный коллапс.