Во Владимире, в торговом центре Глобус сегодня утром прошла учебная эвакуация.

Во Владимире, в торговом центре Глобус сегодня утром прошла учебная эвакуация.Как сообщили в пресс-службе МЧС, целью учений была не только отработка действий пожарных, но и проверка оперативности сотрудников гипермаркета, которые должны были обеспечить безопасность посетителей. По легенде, возгорание произошло на складе, при этом спасатели отработали дополнительный сценарий, согласно которому одно из звеньев газодымозащитной службы МЧС заблудилось в подсобных помещениях и осталось без кислорода. Поэтому спасатели были вынуждены заниматься еще и спасением своих коллег. Всего в учениях приняли участие 56 человек и 18 единиц техники.А ранее площадкой для пожарно-тактических учений стало здание ГТРК "Владимир". Спасатели проверили черные ходЫ, лестницы, пути эвакуации, оценили состояние подъездных путей и источников водоснабжения. Отметим, за последнюю неделю во Владимирской области произошло 65 техногенных пожаров.Дмитрий Кузнецов, начальник пожарной части №63:- Такие занятия проводятся ежемесячно с целью отработки и тренировки практических действий личного состава при тушении пожаров на различных объектах. В принципе все отработали на хорошо, изучили объект, все показали, развертывание провели на оценку "хорошо".