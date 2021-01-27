Владимир может обзавестись своим медицинским ВУЗом. Об этом стало известно на ежегодной пресс-конференции губернатора. Сейчас ведутся переговоры с Приволжским исследовательским

Владимир может обзавестись своим медицинским ВУЗом. Об этом стало известно на ежегодной пресс-конференции губернатора. Сейчас ведутся переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом. В областном центре 33 региона может появиться филиал этого ВУЗа. По поводу финансирования пока конкретики нет. Властям предстоит решить вопрос не только с поиском здания университета, но и общежития для студентов. Сроков очередного