Концессионер ставит перед собой задачу до конца 2021 года создать Единую диспетчерскую службу управления инженерными сетями. Её оборудуют на ТЭЦ-2.

Филиал «Т Плюс» планирует создать во Владимире единую систему управления теплосетями, которая объединит источники энергии, коммунальные сети и потребителей. В компании отмечают, что это позволит быстрее получать информацию о местах аварий, точнее отслеживать состояние инфраструктуры и даже дистанционно переключать и регулировать работу системы.«Датчики на трубопроводе уже установлены. Если давление на участке падает, значит на сетях произошла протечка. Становится проще искать место прорыва. Также система позволит видеть всех потребителей, которые установили счетчики», - отметил директор владимирского филиала Олег Грошев.Он добавил, что дизайн-проект диспетчерского центра у «Т Плюс» уже готов.Концессионер ставит перед собой задачу до конца 2021 года создать Единую диспетчерскую службу управления инженерными сетями. Её оборудуют на ТЭЦ-2.