ОООшку удалили из реестра «Цербер» и аннулировали регистрацию представителей. Получатели продукции липового мясокомбината были проинформированы о нарушениях.

Во Владимире специалисты Россельхознадзора выявили «Рога и Копыта», а точнее псевдопроизводство убоя крупного рогатого скота. В этом ведомству помогла система «Меркурий».В результате её мониторинга выяснилось, что компания «БОР» оформила пять сертификатов на 87,92 тонны говядины. При этом по адресу, где зарегистрирована фирма расположен жилой дом с офисами.В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что ОООшку удалили из реестра «Цербер» и аннулировали регистрацию представителей. Получатели продукции липового мясокомбината были проинформированы о нарушениях.Добавим, что «левая» контора также оформила ветсправки на поставку продуктов в Санкт-Петербург, Татарстан, а также в Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Кировскую области.