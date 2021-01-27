В крупном гипермаркете прошли учения МЧС.

Сегодня утром в «Глобусе» произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей из здания и принялись тушить пламя. По такому сценарию сегодня ГУ МЧС по Владимирской области проводило учения в крупном гипермаркете на окраине областной столицы.По легенде, система автоматического пожаротушения дала сбой. Первые подразделения ведомства прибыли на место ЧП через пять минут.Сотрудники МЧС сразу же направились в зал, чтобы эвакуировать пострадавших. После спасения людей, они отправились на склад, где полыхало пламя. Однако одной из спасательных групп потребовалась помощь. Её вызвали по рации. На выручку к коллегам поспешило резервное подразделение.Справиться с «пожаром» получилось за 40 минут. В тренировке приняло участие 56 человек личного состава и 18 единиц техники.Отметим, что совместные тренировки помогают снизить время тушения огня, а также повышают качество взаимодействия с полицией, Водоканалом и другими экстренными службами города.