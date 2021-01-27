Сегодня в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это День воинской славы России.77 лет назад 27 января закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении восьмисот семидесяти двух дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город и сломить сопротивление. На начало января 41-го года в Ленинграде проживало около 3-х миллионов человек. А за годы блокады погибло больше миллиона. По последним данным, на декабрь 2020 года во Владимире проживает 41 житель блокадного Ленинграда. 10 человек в Ленинском, 14 в Октябрьском и 17 во Фрунзенском районе.