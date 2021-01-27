Лечебное учреждение на 170 коек начнет свою работу на базе областного комплексного реабилитационного центра.

Во Владимирской области будет открыт стационар для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Сообщили на пресс-конференции первый вице-губернатор Сергей Шевченко.Лечебное учреждение на 170 коек, в том числе с палатами повышенной комфортности, начнет свою работу на базе областного комплексного реабилитационного центра. Сейчас там идет первый этап ремонтных работ. Уже отремонтированы крыши, поменяны коммуникации. Работы ориентировочно будут завершены до конца года. В стационаре смогут проходить реабилитацию пациенты, не только после перенесенногоCOVID-19, но и с другими хроническими заболеваниями.