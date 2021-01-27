В 2021 году во Владимире заменят 207 уличных фонарей. Об этом сообщили власти города. После модернизации системы наружного освещения только 3% из всех светильников будут старого образца, то есть

В 2021 году во Владимире заменят 207 уличных фонарей. Об этом сообщили власти города. После модернизации системы наружного освещения только 3% из всех светильников будут старого образца, то есть с газоразрядными лампами. Остальные же оснастят энергосберегающими светодиодными. За день в среднем коммунальщики ремонтируют около 30 фонарей, а в общей сложности обслуживают больше 13 тысяч светильников.