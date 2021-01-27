Люди вне зависимости от возраста и должности стараются помочь медикам и пациентам.

Люди вне зависимости от возраста и должности стараются помочь медикам и пациентам.Сергей Касаткин из Гусь-Хрустального. Недавно пришел из армии. И снова - в строй. Стал автоволонтером. Сергей развозит лекарства больным людям.Сергей Касаткин, автоволонтер (г. Гусь-Хрустальный): «Услышал от людей то, что врачам нужна помощь врачам, решил помочь и в свободное от работы время развожу на адреса больных лекарстваА вдохновил буквально личным примером депутат Госдумы Игорь Игошин, говорит Сергей. Сам сел за руль и других позвал. Его призыву последовали и в Вязниках. Во время пандемии служебного транспорта не хватает, поэтому волонтерам приходится возить медиков и на вызовы.Мария Романова, медсестра: «Помощь нам очень необходима, пригодилась в этом году. Дополнительные машины выделяют. Очень хорошо. Машин вечно не хватает у нас».Нашлись добровольцы, которые на своих машинах развозят медицинских работников на смену и после смены.Артем Епифанов, автоволонтёр (г. Вязники): «Решил помочь врачам в свое свободное время, потому что сейчас на фоне пандемии сейчас врачам очень тяжело, то есть добираться. Очень много вызовов. Решил помочь внести свой вклад в помощь местным врачам».Депутат Заксобрания области Александр Цыганский тоже не остался в стороне от движения. В свободное время отвозит медработников на вызовы в одни из удаленных районов области: Гусь-Хрустальный и Меленковский.Александр Цыганский, депутат Законодательного собрания Владимирской области: «Считаю, что эта инициатива очень правильная и благодаря нашим автоволонтёрам наши медработники смогут оказывать более оперативно медицинскую помощь нашим гражданам, а это сегодня крайне необходимо».Оперативность помощи на дому в условиях пандемии важный фактор. Благодаря акции добровольцев за рулем медики за одну смену успевают посещать больше пациентов.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы: «Очень благодарен всем волонтерам, автоволонтёрам. Благодаря моим помощникам, они почти год в напряженном режиме помогают медикам, пожилым, малообеспеченным, многодетным семьям и именно то, что мы вместе, в одной команде, помогает нам преодолеть испытания пандемии».Сейчас в России более ста тысяч добровольцев помогает медикам, развозит продукты, лекарства. Творить добро, по их мнению, просто. Главное, не оставаться равнодушным.Вера Куликова«Вести-Владимир» при содействии ТК «Вязники»