На вопрос о снятии мер ответил Владимир Сипягин.

Во Владимирской областной научной библиотеке состоялась пресс-конференция главы региона Владимира Сипягина. Среди интересовавших журналистов больных тем – снятие антиковидных ограничений.«Это решает не один человек, а штаб – коллективно. Надо подумать и всё взвесить. Уверен, что какие-то решения мы примем на этой неделе», - ответил губернатор на вопрос о противоэпидемических мерах, связанных с бизнесом.Во процессе общения Владимир Владимирович добавил, что ведутся переговоры о строительстве областной детской инфекционной больницы.Напомним, что в 2020 году на борьбу с ковидом регион более 4 млрд рублей.