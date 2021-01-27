В ходе спецоперации задержали 16 человек и изъяли более 59 кг наркотиков.

Экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве задержан в Ивановской области за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты, а зелье развозилось на автомобиле с мигалкой. Сообщают со ссылкой ивановское региональное управление ФСБ.По данным спецслужбы, именно он руководил наркобизнесом и ведал финансовыми потоками. Помимо бывшего борца с наркотиками, перешедшего на чужую сторону, задержаны 15 человек. Среди них руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов.Среди задержанных — "один из ивановских руководителей органа местного самоуправления". Какую именно должность он занимал во власти и какую роль играл в наркобизнесе, не уточняется.Из 16 фигурантов 14 заключены под стражу, двое остальных — под домашний арест.Изъято более 59 килограммов наркотиков, свыше десяти тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики, а также множество реактивов.Задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного.