После вмешательства надзорного ведомства, ему купили кресло-коляску.

Межрайонная прокуратура в Гусь-Хрустальном встала на защиту прав ребёнка-инвалида. Мальчику не предоставили для реабилитации кресло-коляску с ручным приводом, которая должна была учитывать особенности его развития.Персональную программу восстановления для юноши разработали в 2018 году. Прошло более полутора лет, но средство для передвижения ему так и не приобрели.По результатам проверки управляющему Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования внесено представление об устранении нарушений.По итогам рассмотрения акта кресло-коляска была приобретена и передана по назначению.