Перебои затронут Александровский, Вязниковский, Юрьев-Польский и Киржачский районы.

Обладминистрация опубликовала график плановых профилактических работ на объектах связи РТРС во Владимирской области. В регионе за февраль трижды отключат трансляцию программ телерадиоканалов.Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр уточняет, что работы будут проводиться с 10:00 до 16:00.1 февраля отключат Вязники и район.8 февраля – Киржач, а также населённые пункты Александровского и Киржачского районов.15 февраля профилактика намечена на объекте в селе Ополье. Он охватывает Юрьев-Польский район.