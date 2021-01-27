На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтвержден 151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.37 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Александровском, 7 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 894 случая заболевания (4891 сл. в г. Владимире, 2892 сл. в Гусь-Хрустальном, 2490 сл. о. Муром, 1681 сл. в Ковровском, 1440 сл. в Александровском, 1397 сл. в Петушинском, 1127 сл. в Вязниковском, 1116 сл. в Юрьев-Польском, 866 сл. в Кольчугинском, 794 сл. в Суздальском, 769 сл. в Собинском, 665 сл. в Гороховецком, 573 сл. в Меленковском, 548 сл. в Камешковском, 543 сл. в Киржачском, 505 сл. в Селивановском, 307 сл. в г. Радужном, 290 сл. в Судогодском).