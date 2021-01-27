В гипермаркете загорелся склад с продукцией. Из здания эвакуировали посетителей, но не всех, имеются пострадавшие. Такую легенду 27 января отрабатывали сотрудники МЧС и торгового центра.

В гипермаркете загорелся склад с продукцией. Из здания эвакуировали посетителей, но не всех, имеются пострадавшие. Такую легенду 27 января отрабатывали сотрудники МЧС и торгового центра. Сразу после сигнала тревоги на место выехали спасатели. В этот момент посетители покинули здание. “Тушить” гипермаркет приехало 18 единиц техники и 56 огнеборцев. Для тушения крыши здания использовался коленчатый подъёмник.