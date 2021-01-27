Госдума приняла президентский законопроект о ратификации соглашения о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это решение важно для всего мира, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума приняла президентский законопроект о ратификации соглашения о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это решение важно для всего мира, отметил спикер ГД Вячеслав Володин.О продлении ДСНВ договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Накануне главы государств провели телефонные переговоры. ДСНВ продлевается на пятилетний срок.Мир стоял на пороге новой гонки вооружений, и президент России сделал все, чтобы продлить договор, подчеркнул Володин. "Это важно для всего мира. Две крупнейшие ядерные державы выносят решение, в рамках которого у нас будет ограничено количество ядерных боеголовок, сокращение проведено, ограничение по развертыванию", – сказал председатель ГД.Володин напомнил, что договор прекращал действовать 5 февраля. "6 февраля наступило бы совершенно другое время, и неизвестно, чем это все закончилось бы", – отметил спикер.Он напомнил, что гонка вооружений отвлекает большие средства на оборону и безопасность. Хорошо, что Соединенные Штаты это понимают, резюмировал председатель Госдумы.Россия и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 5 февраля 2011 года. Он предусматривает уменьшение ядерных арсеналов сторон до 700 межконтинентальных баллистических ракет, включая на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также до 1 550 боеголовок. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить договор.