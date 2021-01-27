Деньги фонд не принимает. Его можно поддержать, подарив волонтерам аксессуары для вязания.

Благотворительность можно выразить спицами и пряжей. Участницы ковровского клуба "28 петель" вяжут носки и варежки для бездомных Москвы и Коврова. Эта благотворительная международная организация известна тем, что оказывает помощь недоношенным детям. Однако в этот раз филиал фонда Владимирской области, в составе которого 25 ковровчанок, обратил внимание на тех, кому особенно тяжело переживать морозы. Деньги фонд не принимает. Его можно поддержать, подарив волонтерам аксессуары для вязания через официальную страницу «ВКонтакте» «».