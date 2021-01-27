Победа жизни над смертью и отчаянием. 27 января наша страна отмечает День снятия блокады Ленинграда. Во Владимире сейчас живёт 41 блокадник. Всего по области свидетелей тех страшных событий

Победа жизни над смертью и отчаянием. 27 января наша страна отмечает День снятия блокады Ленинграда. Во Владимире сейчас живёт 41 блокадник. Всего по области свидетелей тех страшных событий более ста человек. Блокада города длилась почти 900 дней и ночей с сентября 1941 года. Фашисты решили взять город измором. Люди терпели страшные испытания: голод, холод, бомбардировки,