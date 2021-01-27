По итогам 2020 года ВТБ Лизинг передал партнёрам Яндекс.Такси 1600 автомобилей.

По итогам 2020 года ВТБ Лизинг передал партнёрам Яндекс.Такси 1600 автомобилей. ВТБ Лизинг намерен кратно увеличить объёмы сотрудничества с Яндекс.Такси, в том числе за счет логистического направления. В настоящий момент обсуждаются возможности предоставления специальных условий для партнёров сервиса «Доставка Яндекс Go».«Доставка Яндекс Go» — логистическое решение для бизнеса и массового рынка — показало 13-кратный рост в 2020 году, и сейчас обрабатывает более миллиона заказов в неделю. Из-за повышенного спроса на услуги доставки сервис видит необходимость увеличения количества подключенных автокурьеров.ВТБ Лизинг сейчас активно развивает сегмент автомобильных продаж, уделяя отдельное внимание сотрудничеству с таксопарками, каршеринговыми компаниями, а также курьерскими службами. Потребности курьерских автопарков отличаются, так как в доставке на первый план выходит не комфорт внутри автомобиля, а его экономичность, манёвренность, удобный багажник и компактный размер.Соглашение о сотрудничестве ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси подписали в ноябре 2019 г. в ходе форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». По его условиям компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса: они могут пополнять и обновлять свои автопарки по упрощённой схеме с авансом от 0%. К приобретению доступны 14 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга не превышает трёх лет.В 2020 году, несмотря на пандемию, обновили и пополнили автопарки более 350 партнёров Яндекс.Такси в различных регионах РФ. Самыми популярными моделями для приобретения таксопарками стали Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Renault Logan, Kia Rio. Партнеры сервиса приобретали от 1 до 260 автомобилей. В основном предложением воспользовались небольшие таксопарки. Большинство сделок пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.«ВТБ Лизинг активно развивает сотрудничество с автопарками, гибко подходит к потребностям каждого конкретного клиента, и мы рады расширить перечень направлений взаимодействия с Яндекс.Такси. На сегмент автолизинга сегодня наша компания делает особый акцент. Спрос на данный продукт в России растет стремительными темпами, и во многом это происходит именно благодаря развитию сервисов такси, доставки, каршеринга. В ноябре-декабре 2020 г. мы увидели рост спроса на 6% к аналогичным месяцам 2019 г. несмотря на пандемию. В 2021 г. мы рассчитываем на еще больший рост, и готовы предложить лучшие условия для удовлетворения такого запроса. Приобрести машину в лизинг через нашу компанию можно с нулевым авансом за несколько дней», -прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.Справка:ГК ВТБ Лизинг – одна из крупнейших лизинговых компаний России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ, основана в июне 2002 года. Основные направления лизинга - железнодорожный транспорт, оборудование для нефтегазовой отрасли, автомобильный транспорт, спецтехника, технологическое оборудование, недвижимость. Команда профессионалов ГК ВТБ Лизинг помогает своим клиентам осуществлять сделки любой сложности в 60 регионах России, а также в Белоруссии, Ирландии и на Кипре. Согласно отчетности МСФО по итогам 9 месяцев 2020 г., выручка компании составила 43,4 млрд руб., чистая прибыль - 10 млрд рублей. Консолидированный лизинговый портфель на конец сентября равнялся 454,5 млрд рублей. Количество клиентов – более 29 тысяч.Международная IT-компания "Яндекс.Такси” развивает бизнес в нескольких направлениях — онлайн-заказ такси, каршеринг, фудтех и логистика. Компания управляет супераппом под брендом Яндекс Go (сервис Яндекс.Такси до августа 2020 года в России), а также сервисами Яндекc.Драйв, Uber Russia, Yango, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка, Ultima и логистическими вертикалями по экспресс-доставке продуктов, отправке посылок и перевозке грузов.Компания создана в результате слияния бизнесов по онлайн-заказу такси Яндекса и Uber в России и соседних странах. В общей сложности к заказам Яндекс Go, Uber Russia и Yango подключено более 700 000 активных водителей во всех странах. Сервисы активно осваивают новые рынки и сейчас, помимо России, над проектами компании работает многонациональная команда в странах Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки.