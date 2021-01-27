На участие в третьем потоке программы профессионального развития для градостроителей Архитекторы.рф было подано около 3 тыс. заявок.

На участие в третьем потоке программы профессионального развития для градостроителей Архитекторы.рф было подано около 3 тыс. заявок.Из них 1081 отобрана на рассмотрение экспертным жюри. ДОМ.РФ отметил, что в этом году высокую активность проявили региональные и муниципальные администрации – треть заявок поступили от госслужащих. К середине марта жюри определит 100 участников, которые смогут пройти обучение и стать архитекторами.Виталий Мутко, гендиректор ДОМ.РФ, прокомментировал: Такой интерес профильного сообщества к участию в конкурсе объясняется актуальностью темы пространственного развития городов и улучшения среды проживания людей. Запрос на эти изменения сегодня есть как со стороны граждан, так и со стороны госорганов, активно развивающих инструменты оценки качества городской среды.Гендиректор отмечает, что программа ориентирована именно на таких людей – амбициозных профессионалов, которые с новыми знаниями и умениями будут менять города, создавать удобную и безопасную среду для жизни в России.В настоящий момент больше 50 выпускников первых двух потоков работают в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в центрах компетенций. Несколько человек после окончания курса были назначены на должность главных архитекторов своего региона, или стали профильными специалистами в департаментах, отвечающих за качество городской среды.Всего за два года с начала запуска программыАрхитекторы.рфее прошли 200 участников. Она реализуется ДОМ.РФ по поручению президента Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей государственных (муниципальных) служащих. Программа осуществляется при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Главной целью программы является обеспечение российских городов квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Архитекторы.рф очень обширна и включает в себя офлайн-программу, онлайн-курсы, издательскую деятельность, международную конференцию "Архитектор будущего", карьерный день "Ярмарка вакансий" и "Городские практики" — краткосрочные образовательные программы для специалистов в сфере развития городской среды в регионах России.