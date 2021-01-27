Вопрос использования здания прорабатывается на уровне обладминистрации.

Замгубернатора Владимирской области Сергей Шевченко во время пресс-конференции рассказал о будущем в Собинке. Как отметил госслужащий, сейчас на повестке дня вопрос возвращения недвижимости для использования её для нужд жильцов, либо приспособить их под другие цели.«Тема прорабатывается с учётом возможностей областного бюджета. Нас ограничивает тот факт, что здание является памятником культурного наследия и охраняется государством», - уточнил он.Собинские и областные чиновники договорились обсудить эту проблему.«В ближайшее время объявим наше решение», - подчеркнул Сергей Шевченко.Напомним, что 4 января в результате в трёхэтажке более 80 человек остались без крыши над головой. Жильцов эвакуировали, а позднее расселили.