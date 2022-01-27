По состоянию на 27 января в медорганизациях региона действуют 1796 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 27 января в медорганизациях региона действуют 1796 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 53,3 процента из них занято (957), свободны 839 коек. 81 человек госпитализирован за сутки (вчера эта цифра составляла 135 человек).80148 пациентов с в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 397 человек.За период наблюдения в области отмечен 3071 летальный случай, за сутки от коронавируса скончались еще 6 человек.Напомним, что 27 января число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 впервые перевалило за 400: сразу 417 новых положительных тестов во Владимирской области.