Решения о переводе школ на дистанционное обучение приниматься будут конкретными муниципалитетами. А вот перевод всех образовательных учреждений области на дистант не планируется. Об этом

Решения о переводе школ на дистанционное обучение приниматься будут конкретными муниципалитетами. А вот перевод всех образовательных учреждений области на дистант не планируется. Об этом 25 января на коронавирусном брифинге сообщила и.о. директора департамент образования Светлана Болтунова. Впрочем, согласно предписаниям Роспотребнадзора, отправлять на карантин рекомендовано всему классу, даже если заболел только 1 учащийся. «Мы плотно взаимодействуем