Более 14-ти тысяч жителей региона получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь за...

Более 14-ти тысяч жителей региона получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь за прошедший год, сообщают в пресс-службе администрации региона.Это абсолютный максимум за последние годы. Речь идет о медпомощи с применением последних достижений науки и техники. В клиниках области, например, выполняют сложные операции на сосудах сердца, восстановительные операции на позвоночнике, проводится выхаживание новорожденных с критически низкой массой тела.