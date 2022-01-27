Вместо одного дня - неделя. Традиционный праздник российского студенчества во Владимирском...

Вместо одного дня - неделя. Традиционный праздник российского студенчества во Владимирском госуниверситете проходит активно, познавательно и целых 7 дней. Подробнее в сюжете Артёма Яковенко.В каникулы ВлГУ предложил своим студентам активный график. Хоккей, биатлон, кулинарное шоу, катание на ватрушках, интересные встречи. Одним из первых с Татьяниным днем студентов поздравил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В этот же день ребята сыграли товарищеский хоккейный матч с Ковровской технологической академией.А вот под руководством опытных спортсменов и тренеров ребята пробуют себя уже в биатлоне. В продолжение активной недели - спуск на ватрушках с «Заячьей горы».Анастасия Бычкова - активист-волонтер. Любит и активный отдых. Говорит, что так и каникулы веселее проводить, и мотивации учиться становится больше.Анастасия Бычкова, студент ВлГУ:- Когда ты отдыхаешь у тебя появляются силы и вдохновение. Ты выходишь в новый семестр и тебе хочется работать! Чтобы ещё побольше различных мероприятий устраивали, тебя хвалили!Владислав Мальцев, студент ВлГУ:- Учится легко, бывают моменты, конечно когда и тяжело, вот этот семестр достаточно тяжелый был, например. Но такие мероприятия мотивируют. Есть стимул учиться и работать, чтобы было побольше таких мероприятий.Но не только студенты готовы активно проводить каникулы. С флагом любимого вуза с горы спускается ректор ВлГУ - Анзор Саралидзе.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Таких мероприятия, к сожалению не всегда были. Но были спортивные. Я сам играл в мини-футбол, участвовал в разных соревнованиях в рамках нашего института, тогда политехнического. Мы поддерживаем активных студентов и тех. И находимся всегда в поиске талантов.Ну, а далее старт нового сезона проекта "Больше чем профессия". И пока уставшие, но довольные студенты обедают - Анзор Саралидзе отвечает на вопросы.- Вопросов, на самом деле у меня много. Для начала хотелось бы сказать, 22 числа мы будем проводить праздник и будут спортивные мероприятия на которых мы хотели бы видеть вас и вашу команду- Обязательно буду учавствовать и поддерживать вразных мероприятиях, тем более что спортивных.А завершится праздничная неделя кулинарным шоу «Делай вкусно» на YouTube канале ВлГУ. Совсем скоро ребята вернутся к привычной студенческой жизни, где их ждут лекции и лабораторные работы, новые научные открытия и волонтерские проекты.Артём Яковенко, Александр Чунаев, Вести Владимир.