По его мнению, задача государства состоит в создании адекватного правового регулирования и обеспечение безопасности обращения.

В последнее время Правительство РФ и Центральный банк активно занялись вопросом регулирования рынка криптовалют. С разных сторон звучат мнения как о полном запрете майнинга, так и об опрометчивости этого шага.Сейчас Россия располагается на третьем месте в мире по майнингу цифровалют. В них свои сбережения хранят 6 млн граждан. Общая сумма — несколько триллионов рублей.Депутат Государственной Думы от Владимирской области, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что задача государства состоит в создании адекватного правового регулирования и обеспечение безопасности обращения.«Важно сохранять статус цифрового государства и создавать условия для развития подобных современных инструментов. Это часть большого высокотехнологичного процесса. Любая «серая» зона несёт риски финансирования противозаконной деятельности — в том числе, экстремистских и террористических организаций. Налоги от майнинга и оборота криптовалюты уже сегодня могут приносить доход в бюджеты регионов. Мне, как депутату, представляющему Владимирскую и Ивановскую области, защищающему интересы регионов — это очень важно», — подчеркнул он.