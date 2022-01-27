Доходы от криптоинвестиций важно сохранить в экономике, а граждан защитить от возможных...

Доходы от криптоинвестиций важно сохранить в экономике, а граждан защитить от возможных мошеннических действий. Об этом в среду, 26 января, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.«На сегодня инвестиции граждан России в криптовалюту составляют несколько триллионов рублей. На криптобиржах зарегистрировано несколько миллионов наших граждан. Это очень востребованный инструмент инвестиций. Важно сохранить эти средства в экономике, а граждан защитить от возможных мошеннических действий, создав для них правовые гарантии», — сообщил Говырин.Он также добавил, что высокая волатильность криптовалюты несет в себе риски спекулятивных действий с ней. Однако такие оценки в полной мере можно отнести и ко многим другим финансовым сферам.«В силу особенности технологии блокчейн операции с криптовалютой можно сделать максимально прозрачными. Любая криптовалютная биржа может отследить, откуда и как пришли те или иные средства, и вернуть их владельцу, если будет доказан мошеннический способ получения средств. Российская судебная практика уже имеет опыт таких решений», — заключил Говырин.Ранее в этот день президент России Владимир Путин призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.20 января Центробанк предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.