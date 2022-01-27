В Костроме сейчас идёт комплексное обследование пассажиропотока, к середине февраля должны быть представлены результаты мониторинга.

В Костроме сейчас идёт комплексное обследование пассажиропотока, к середине февраля должны быть представлены результаты мониторинга.Какой окажется новая схема транспортного обслуживания населения?Тесно и неудобноИзучение работы транспорта в областном центре продолжается с прошлого года. До этого ни одна местная транспортная реформа не смогла избавить народ от долгого ожидания на остановках и поездок в переполненных салонах в час пик. Чем закончится очередной эксперимент, тоже пока загадка.Новая комплексная схема транспортного обслуживания населения города будет разработана по итогам обследования пассажиропотока, которое проводит подрядная организация. На днях обнародованы промежуточные результаты. По информации заместителя директора компании-подрядчика Владимира Свириденкова, при обследовании использовались различные источники получения информации. В настоящее время проведены социологические опросы и интернет-анкетирование костромичей, получены данные от операторов сотовой связи.«Предварительные результаты, по словам Владимира Свириденкова, позволяют сделать вывод, что маршрутная сеть Костромы нуждается в оптимизации и сокращении дублирующих маршрутов. На линиях существует избыток транспортных средств малого класса и нехватка автобусов большой вместимости. Также наблюдается дефицит общественного транспорта в вечерние часы», – подытожили в городской администрации.Другими словами, в ходе реформы маршруток, возможно, станет гораздо меньше, их вытеснят большие автобусы, как это было в прошлом. Впрочем, Владимир Свириденков уверяет: «Мы не планируем резать по живому и начинать с чистого листа. Наша задача предложить такой вариант, чтобы передвижение костромичей по городу на общественном транспорте стало более быстрым, удобным и комфортным».Чего нам ждать?«Посчитать количество пассажиров – это не основная задача, – сказал глава администрации Костромы Алексей Смирнов. – Главная цель – уже осенью перейти на новую, более эффективную схему транспортного обслуживания. Для этого мы сейчас должны знать, какой нужен транспорт, сколько автобусов большой вместимости потребуется. Эту информацию необходимо довести до действующих и потенциальных перевозчиков, чтобы они могли заранее заказать машины, найти водителей соответствующей категории».Как подтвердили в городской администрации, все основные мероприятия по разработке новой комплексной схемы транспортного обслуживания, по условиям контракта, должны быть завершены в апреле. Далее настанет черёд конкурсов по обслуживанию маршрутов на новых условиях.Безопаснее пешком?Появление нового подвижного состава – заманчивая перспектива. Тем более что существующий транспорт нередко оказывается в поле зрения инспекторов ГИБДД. В частности, на прошлой неделе снова проверяли автобусы в одном из районов областного центра. Итог: два сняты с маршрута. Один, как выяснилось, не прошёл технический осмотр, другой использовался с неисправностями, а именно имелся порез на заднем левом колесе. Всего было проверено 36 автобусов. Среди прочих проблем – поездки без путевого листа, с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Не лучше была картина и в начале января: проверено более 60 автобусов, в том числе на межрегиональных перевозках, 5 из них снято с рейсов.Кардинально ли изменят картину, в том числе с безопасностью, грядущие перемены в транспортном обслуживании?