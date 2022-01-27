Заместитель директора департамента строительства проработал в своей должности девять месяцев.

Главный архитектор Владимирской области Евгений Миронов уволился со своего поста. Заместитель директора департамента строительства проработал в своей должности девять месяцев. Его последним рабочим днём стал понедельник.Бывший госслужащий является выпускником кафедры архитектуры ВлГУ. Ранее он руководил собственным архитектурным бюро. Стаж Евгения в отрасли составляет более 10 лет. Среди проектов Миронова: ТРЦ на улице Батурина, сеть магазинов «Все в розочках», объекты в Коврове.До прихода владимирца кресло главного архитектора оставалось вакантным более года.