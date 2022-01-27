Узких специалистов начинают переводить на работу в ковидариях.

Во Владимирской области узких специалистов переведут на работу в ковидарии. Сейчас в «красных зонах» наблюдается острая нехватка терапевтов. Об этом рассказал и. о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.За минувшую неделю в три раза выросло количество обращений в больницы - с двух тысяч до шести тысяч ежедневно.«Доля положительных ПЦР-тестов приближается к 50%. Ещё две недели назад этот показатель составлял 15%», - пояснил он.В ближайшее время на появится информация о работе всех владимирских инфекционных госпиталей. На портале будут доступны их адреса и режим работы.«Красные зоны» будут предоставлять четыре вида услуг: экспресс-тестирование, ПЦР-диагностика, осмотр врача и выдача лекарств. Увеличатся площади помещений, переданных под размещение инфицированных ковидом, а также будут развёрнуты дополнительные места», - уточнил госслужащий.Маршрутизация пациентов и очерёдность госпитализации будут определяться на основе пяти критериев.«Возраст, температура тела, сложность течения болезни, статус по дыханию и факторы маломобильности. В приоритете пациенты моложе 15 и старше 60 лет», - добавил глава облздрава.