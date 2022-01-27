Якобы Елена Малик займет кресло вице-мэра по социальной политике. Информация об этом прошла в соцсетях. Дескать, Малик покидает пост начальника управления образования. Напомним, Андрей

Якобы Елена Малик займет кресло вице-мэра по социальной политике. Информация об этом прошла в соцсетях. Дескать, Малик покидает пост начальника управления образования. Напомним, Андрей Шохин сейчас на больничном по коронавирусу. По всей видимости, назначение Малик может произойти после его выхода на работу. UPD: Елена Малик опровергла эту информацию. Она заявила Шестому каналу, что уходить с