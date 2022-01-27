Об этом рассказала директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

Во Владимирской области стационарные социальные учреждения переходят на работу в закрытом круглосуточном режиме. Об этом рассказала директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.В таком формате, сменами по 14 суток, будут действовать все 25 организаций, в которых проживает 3 669 человек. Мера направлена на недопущение вспышек заражения коронавирусом.«Алгоритм нам понятен, в 2020 году мы проработали так 117 дней. Мы пополнили запасы СИЗов, организовали места для отдыха персонала. Всех работников протестировали на ковид. Сотрудникам будут производиться дополнительные выплаты. Качество и объём предоставляемых социальных услуг не пострадает», − пояснила Любовь Кукушкина.Посещение родственников будет временно прекращено. Общение организуют в дистанционном режиме.Глава ведомства добавила, что закрывать похожие детские учреждения нет необходимости и пока не планируется. Эпидобстановка в них не внушает опасений.Социальное обслуживание семи тысяч пожилых людей на дому продолжится. Селяне могут воспользоваться услугами мобильных бригад по доставке их в больницы. Обратиться за круглосуточной помощью можно по телефонам: 8(4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21.