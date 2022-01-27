Власти не планируют переводить все школы на дистант.

Во Владимирской области не планируется массовый перевод всех школ на дистант. Об этом сообщили в департаменте образования.Как уточнила директор ведомства Светлана Болтунова, в конкретных районах все зависит от эпидситуации на местах. Белый дом рекомендовал руководителям учреждений при первом же случае заражения ковидом переводить класс на удалёнку.На 27 января полностью на домашнем обучении находятся 12 школ. В 122 образовательных организациях на дистанционное обучение ушли отдельные классы.«На карантин закрыты пять детских садов, частично закрыты 35 дошкольных учреждений. Остальные работают в штатном режиме. Из 35-ти колледжей в 15-ти на дистант переведены отдельные группы студентов. Просим родителей, чтобы они не водили детей с признаками ОРВИ в детсад или школу», - уточнила Светлана Болтунова.Напомним, что сотрудники образовательных учреждений обязаны проводить термометрию на входе в здание, организовать санобработку и проветривание помещений, наблюдение учащихся, разведение потоков ребят. Запрещены массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводятся на свежем воздухе. При необходимости регион готов обеспечить дистанционное обучение владимирских школьников.