Как долго ждать расселения из ветхого жилья? Мы получили ответ из городской администрации. Вряд ли он порадует жителей улицы Крупской. Смотрите сами. Напомним, Шестой канал рассказывал о

Как долго ждать расселения из ветхого жилья? Мы получили ответ из городской администрации. Вряд ли он порадует жителей улицы Крупской. Смотрите сами. Напомним, Шестой канал рассказывал о полуразрушенном доме на улице Крупской. В одной из квартир ютится семья из 5 человек. Постоянные протечки труб, сырость и гниль – состояние квартиры способно поразить любого. Марина Корноухова,