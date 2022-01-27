Сегодня утром на въезде во Владимир произошло крупное ДТП. По сообщениям из соцсетей, на участке...

Сегодня утром на въезде во Владимир произошло крупное ДТП.По сообщениям из соцсетей, на участке дороги между Юрьевцом и Владимиром столкнулись сразу несколько автомобилей, говорят о пяти получивших повреждения машинах.По комментариям очевидцев, водитель «Жигулей» седьмой модели ехал по обочине и вылетел на встречку. В результате ДТП машине практически оторвало моторный отсек. К счастью, пользователи пишут, что все живы.Еще одним неприятным последствием аварии стала пробка, образовавшаяся в обе стороны движения в утреннее время, когда все торопятся на работу.Фото и видео: ВК «Подслушано автомобилистов | Владимир»