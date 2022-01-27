На окраине города Коврова разрастается стихийная свалка. Сообщили о ней обеспокоенные местные...

На окраине города Коврова разрастается стихийная свалка. Сообщили о ней обеспокоенные местные жители. Эксперты Народного фронта во Владимирской области добиваются от администрации города Коврова ликвидации стихийной свалки.Общественники организовали рейд в микрорайон Текстильщик и оценили масштаб свалки. Мусором оказалась завалена территория рядом с участком по добыче песка. Преимущественно здесь складируются строительные отходы.Реальный масштаб свалки сейчас сложно оценить, так как вся территория покрыта снегом. Представители народного фронта не смогли получить ответ, кто владелец данного участка и почему он допустил здесь организацию несанкционированной свалки.Выездной осмотр несанкционированной свалки также осуществили специалисты департамента природопользования Владимирской области. Во время мониторинга они зафиксировали возгорание одной из куч мусора.«В ходе мероприятий собственник отходов не установлен. Отходы складированы на неразграниченном участке, следовательно, меры к наведению порядка должны быть приняты администрацией города Коврова», – говорится в сообщении департамента природопользования.В адрес администрации Коврова направлено представление о ликвидации образовавшейся свалки.Фото: https://onf.ru/