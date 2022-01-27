Она надышалась угарным газом.

Неисправность стиральной машины, предварительно, стала причиной пожара с гибелью человека в Коврове. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Вечером 26 января в 22:28 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме №5 на улице Строителей. На момент прибытия подразделений МЧС наблюдался дым из квартиры на шестом этаже.«Проникнув в помещение, спасатели обнаружили в ванной погибшую женщину 1955 года рождения, которая надышалась угарным газом», - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Площадь возгорания составила три квадратных метра. На происшествие выезжали 6 единиц техники, а также 23 человека личного состава.По версии дознавателя, причиной трагедии послужила неисправность стиральной машины.